Assaltantes fazem família e mais 2 pessoas reféns na Cidade Universitária

Quatro homens armados fizeram uma família e mais duas pessoas reféns no bairro Cidade Universitária, em Maceió, no sábado (15). As informações são Centro Integrado de Operações.

Uma das vítimas contou à polícia que foi rendida por quatro homens em um Punto branco. Dois deles desceram do Punto e entraram no carro da vítima, um Fiesta, e foram até a casa dela fazendo a família refém junto com duas pessoas que já estavam como reféns dentro do Punto.

Ao chegar na casa da vítima, os criminosos roubaram quatro televisores e objetos pessoais e fugiram levando o Fiesta.

A polícia fez buscas, mas não encontrou nem os suspeitos e nem o veículo.

Fonte: G1/AL