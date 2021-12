Assaltantes invadem ônibus e fazem arrastão em Arapiraca

Três assaltantes invadiram um ônibus do transporte coletivo e fizeram um arrastão em Arapiraca nesta quinta-feira (16). Uma pessoa foi presa.

De acordo com a polícia, os assaltantes estavam armados e deram voz de assalto, levando os pertences dos passageiros. O motorista foi rendido e obrigado a levar o ônibus para um local deserto. Ninguém ficou ferido.

Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) foram acionados e conseguiram encontrar o ônibus com as vítimas.

Dois criminosos conseguiram fugir em uma motocicleta, o outro suspeito ficou para trás e foi preso em flagrante com celulares, bolsas e R$ 111,15. Ele foi levado para a Central de Polícia.

Fonte: G1/AL