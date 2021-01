Assistente social é a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 em Alagoas

Marta Antônia de Lima, 50 anos, se tornou a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 em solo alagoano, nesta terça-feira (19). Ela trabalha no Hospital da Mulher, na linha de frente no combate à pandemia. “É um momento de muita emoção”, disse.

A cerimônia simbólica, que marcou o início da vacinação contra o coronavírus, aconteceu no Hospital Metropolitano, na Cidade Universitária, em Maceió. O ato foi acompanhado pelo governador Renan Filho (MDB) e o secretário da Saúde, Alexandre Aires.

As outras pessoas vacinadas nesta terça foram o xucuru-kariri Guacirã Pereira, o maqueiro do Hospital Geral do Estado (HGE) Aloísio Manoel dos Santos Filho, a médica Guacyra Margarita Batista, Gustavo de Mendonça Martins, fisioterapeuta, Rita de Cássia dos Santos Silva, enfermeira no Hospital Metropolitano.

A primeira a ser vacinada em Alagoas

Marta Antônia, mulher negra, moradora do bairro do Poço, dedicou a sua vida ao SUS há 22 anos, na área de saúde pública. Atualmente, é supervisora assistencial do Hospital da Mulher e coordena a supervisão assistencial da unidade.

Em 1998, iniciou sua trajetória profissional, com a aprovação no concurso público como assistente social na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Em 2003, ingressou como servidora do Estado de Alagoas, através de concurso público pela Uncisal, onde exerceu as atividades de assistente social na Maternidade Santa Mônica.

Outros vacinados

Outra pessoa que ficou emocionada foi o índio xucuru-kariri Guacirã Pereira: “Só tenho a agradecer nesse momento. É um momento muito especial de ser o primeiro indígena de Alagoas e Sergipe a ser vacinado. É muito alegria e estou muito emocionado. Muito importante poder preservar os nossos entes queridos, nossos anciões, nossas crianças. Chegou o momento! Temos que ter a consciência de nos vacinar”.

Vacinas contra a Covid-19

O primeiro carregamento das doses da CoronaVac chegou em Alagoas na noite de segunda-feira (18). A aeronave aterrissou no Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Rio Largo, por volta das 22h50 trazendo as caixas térmicas com o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

As vacinas seguem para os municípios alagoanos meio meios terrestres e aéreo. “As doses já seguem hoje para os municípios do interior. É um dia histórico e eu estou muito feliz que os alagoanos serão imunizados”, disse.

