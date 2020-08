Atacante de Penedo vive expectativa em disputar Liga Europa

O atacante Anderson Barbosa é mais um jovem promissor que surgiu no futebol brasileiro e, pouco tempo depois, foi vendido para a Europa. Alagoano de Penedo, o jogador de 21 anos, revelado pelo CRB e com passagens por ASA e CSA, além de Penedense e FF Sports, ambos de sua cidade natal, se transferiu para o Botev Plovdiv, da Bulgária, no início deste ano.

Mesmo com temperaturas adversas e poucos jogos por causa da paralisação do esporte ao redor do mundo por conta da pandemia do novo coronavírus, Anderson obteve destaque após rápida adaptação ao país do leste europeu, onde marcou dois gols em sete partidas pela equipe búlgara.

“Quando cheguei aqui em fevereiro estava bastante frio. Eu que sai de Alagoas, jogar com esse clima foi um pouco difícil no começo, mas depois, o corpo se acostuma sem problemas. Uma pena que não pude ter uma sequência de partidas por causa da pandemia, mas mesmo assim, consegui me encaixar bem no esquema de jogo europeu que é bastante tático e físico. Apesar de eu ter um estilo mais na base da velocidade, graças a Deus acabei me adequando rápido e tive a felicidade até de marcar alguns gols”, comemora o jogador.

As boas atuações de Anderson despertaram o interesse de outros clubes, e nesta semana, o atacante acertou com o FK Makedonija, time da cidade de Escópia, capital da Macedônia do Norte, que disputa a primeira divisão nacional e garantiu vaga aos playoffs da Liga Europa de 2020/2021.

Com contrato até dezembro de 2021 com o novo time, o brasileiro celebra mais um passo na carreira e vive a expectativa de iniciar outra temporada no futebol europeu, além de disputar uma das mais importantes competições de clubes do continente.

“Foi tudo muito rápido. Na verdade, as coisas estão acontecendo bem rápidas de uma certa maneira e estou muito feliz com isso. A possibilidade de jogar a Liga Europa é fantástica. Há seis meses estava no Brasil, sonhando em um dia atuar aqui, e hoje, já posso pensar em jogar contra grandes clubes e jogadores do futebol mundial. Agradeço a Deus e a Djery Sports por essas oportunidades na carreira e espero fazer uma boa temporada no Makedonija. Vou trabalhar e me dedicar ao máximo para evoluir cada vez mais”, afirma o atacante.

Anderson poderá fazer sua estreia pelo FK Makedonija já neste domingo (9), diante do Rabotnicki, às 12h30 (horário de Brasília), em Escópia, na primeira rodada da Liga da Macedônia.

