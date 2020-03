Até 30 de março, Alagoas terá 105 novos leitos de UTI para casos graves da Covid-19

O governador Renan Filho e o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, visitaram, na tarde deste sábado (21), o Hospital Veredas, antigo Hospital do Açúcar, em Maceió. Eles inspecionaram os 20 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) que estão em fase final de instalação para o tratamento de casos graves de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. No total, serão 105 novos leitos de UTI, distribuídos pelas redes de assistência hospitalar pública, filantrópica e privada.

“Nós teremos, até o dia 30 deste mês, 105 novos leitos já montados para atenderem os nossos pacientes em caso de necessidade. Além disso, vamos oferecer leitos em outras unidades da capital e também no interior”, informou Renan Filho. Até o momento, Alagoas não registra nenhum caso grave da Covid-19.

Para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais da saúde e a contratação dos 105 novos leitos de UTI, o Governo do Estado destinou R$ 20 milhões em recursos extraorçamentários do Tesouro Estadual.

Alexandre Ayres recordou que o Governo de Alagoas já tomou medidas restritivas para impedir aglomerações e evitar a propagação do coronavírus. Ele garantiu que o Estado está preparado para atender os pacientes graves da Covid-19.

“Esses 20 leitos de UTI aqui do Hospital Veredas ficarão exclusivos para pacientes do coronavírus. Nós temos mais 80 leitos iguais a esses que estarão destinados em várias regiões de Alagoas. Vamos seguir cuidando da nossa saúde, acompanhando essa pandemia e protegendo o nosso cidadão com estrutura hospitalar”, declarou Ayres.

Fonte: Agência Alagoas