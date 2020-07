Athletico-PR confirma mais seis casos de covid-19

O Athletico Paranaense divulgou nesta segunda-feira que mais quatro jogadores e dois membros da comissão técnica testaram positivo para o novo coronavírus. Todos já foram isolados e estão seguindo os protocolos determinados pelos responsáveis da saúde. Os nomes não foram revelados.

Com isso, o clube paranaense totaliza 14 casos de covid-19, sendo 11 atletas e três membros da comissão técnica do clube. Especula-se que a contaminação veio de um jogador que teria furado a quarentena para visitar a namorada e acabou tendo contato com alguém contaminado com a doença.

A Federação Paranaense de Futebol estuda reiniciar a competição no dia 15 deste mês. No entanto, não desconsiderou a possibilidade de suspendê-lo caso os jogos não forem liberados pelo governo do Estado.

O Athletico, apesar dos casos revelados de covid-19, segue com sua programação de treinos no Estádio do Caju. O clube, inclusive, se prepara para o início do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 9 de agosto, conforme o planejamento da CBF.

