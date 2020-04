Atleta alagoano busca ajuda para retornar da Espanha para o Brasil

O atleta alagoano Mateus Hiroshi, faixa marrom de jiu-jitsu da equipe ZR Team Alagoas, saiu de Maceió em janeiro para realizar o sonho de participar de campeonatos internacionais na Europa. Após competir em países como Portugal, Hungria e Inglaterra, Mateus seguiu para a cidade de Alicante, na Espanha, para encontrar a irmã e o sobrinho recém-nascido, e, desde então, vive o pesadelo de tentar retornar para Alagoas.

A saga do atleta alagoano em busca do retorno para casa teve início com as diversas tentativas de contato com a companhia área responsável pelo trajeto de volta ao Brasil. Como a mesma cancelou os voos, Mateus comprou passagem em outra companhia aérea, mas também foi informado que o voo havia sido cancelado. Desde então, são horas diárias em ligações telefônicas buscando solucionar o problema com as empresas, mas, sem sucesso.

“Não há mais voos disponíveis saindo de Alicante, onde estou agora, mas sigo tentando que as empresas me encaixem em voos partindo de outras cidades, como Barcelona, que fica distante 500km daqui. Há um descaso muito grande da companhia aérea com o consumidor, pois eles não querem saber qual a nossa realidade, se estamos precisando de alguma coisa ou passando algum tipo de necessidade”, explicou Mateus Hiroshi, que tem 27 anos e é engenheiro ambiental.

Apreensivo e sem perspectiva de voltar a Maceió, Mateus chegou a fazer contato com o Itamaraty, que sugeriu, como solução do problema, que o alagoano comprasse uma outra passagem em outra companhia aérea. “Cheguei até a cogitar a possibilidade, mas o valor equivalia a quase cinco vezes o que eu paguei pela minha primeira passagem. Eu viajei com uma quantia para ficar dois meses e não tenho como arcar mais com essa despesa, visto que já paguei por duas passagens tentando voltar pra casa”, evidenciou.

De acordo com Mateus as passagens as quais foram disponibilizadas pelo Consulado Brasileiro em Barcelona seriam para São Paulo e, ao chegar à capital paulista, ele teria que arcar com mais um voo destinado a Maceió. Outra opção seriam embarques de Madrid, distante 414km do local onde o atleta se encontra, porém, a capital espanhola está fechada para entrada e saída de pessoas durante a pandemia da Covid-19.

Além disso, segundo o atleta outra orientação passada é que ele permaneça na Europa até o fim da quarentena. Vale lembrar que o isolamento social na Espanha não tem previsão para ser finalizado.

Apoio de órgãos alagoanos

No início da semana, o atleta buscou o Ministério Público Estadual em busca de algum apoio e foi direcionado para a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, momento em que o promotor Max Martins solicitou toda a documentação e, posteriormente, o colocou em contato com a Defensoria Pública Estadual. A Defensoria oficiou a empresa aérea acerca do problema e também comunicou oficialmente à ANAC e à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, para que os órgãos tomem as devidas providências, mas, até o momento, não houve nenhum retorno.

“Às vezes bate um desespero porque estou me sentindo lesado como consumidor e como cidadão brasileiro. Eu só quero voltar pra minha casa e encarar esse momento difícil em minha cidade e perto das pessoas que eu amo. Sei que está complicado e é uma situação atípica, mas esse descaso com os brasileiros no exterior pode colocar muitas vidas em risco também”, desabafou.

A reportagem entrou em contato com Norma Negrão, defensora pública que está auxiliando Matheus neste caso. De acordo com ela, a resposta das partes deverá acontecer ainda nesta quinta-feira (2) ou nesta sexta-feira (3).

Fonte: com Assessoria