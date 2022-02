Atlético bate o Flamengo e vence a Supercopa

Atlético-MG e Flamengo entregaram tudo. Neste domingo, na Arena Patanal, os times de Mohamed e Paulo Sousa fizeram uma partida à altura da expectativa criada para a Supercopa do Brasil. O empate em 2 a 2 no tempo regulamentar já haviam sido de bom futebol, belos gols e alternâncias no placar. Contudo, as maiores emoções ficaram para a decisão por pênaltis com 24 cobranças. Hulk fez (pela segunda vez) e Everson pegou a de Vitinho. Galo supercampeão!

Foi o Atlético-MG que saiu na frente, com Nacho, ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Flamengo virou com Gabigol e Bruno Henrique, mas Hulk empatou e a decisão foi para os pênaltis. O placar de 8 a 7 foi consolidado após 24 cobranças, nas quais os dois times tiveram chances de liquidar a fatura.

Agora, Atlético-MG e Flamengo voltam suas atenções para os Estaduais. O Rubro-Negro enfrenta o Botafogo, na quarta, no Estádio Nilton Santos. O Galo volta a campo só no sábado, diante do Pouso Alegre, no Estádio Manduzão. No Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores, os caminhos de duas das mais fortes equipes podem se cruzar. E a expectativa será por outros grandes jogos.

Fonte: Terra