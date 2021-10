Atlético-MG goleia o Fortaleza e abre grande vantagem para ir à final da Copa do Brasil

O Atlético-MG já está com um pé na decisão da Copa do Brasil. Pela partida de ida da semifinal, o Galo goleou o Fortaleza por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão. Com o resultado adquirido dentro de casa, a equipe do técnico Cuca pode perder por até três gols de diferença no duelo de volta para avançar à final.

Guilherme Arana, Réver e Hulk marcaram para o clube mineiro no primeiro tempo. Já no início da segunda etapa, Zaracho decretou a goleada com um golaço de cobertura.

Até Arana abrir o placar para o Atlético, o duelo era equilibrado, com as duas equipes chegando ao ataque. O Galo, no entanto, sempre teve mais perigo. Após o gol do lateral-esquerdo, aos 18 minutos, o Alvinegro passou a dominar o confronto, ampliando com Réver aos 22, após cobrança de escanteio, e Hulk aos 40, depois de boa jogada coletiva.

No intervalo, Juan Pablo Vojvoda promoveu duas mudanças no Tricolor cearense, tirando Matheus Vargas e Romarinho para as entradas de Henríquez e Ronald. As alterações não surtiram efeito, e o Atlético marcou novamente antes dos dois minutos do segundo tempo. Após o golaço de Zaracho, os donos da casa administraram o resultado até o apito final.

A partida de volta será disputada no Castelão, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Antes disso, os dois clubes entram em campo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Fortaleza recebe o Athletico-PR, às 19h15. Já no domingo, o Atlético-MG enfrenta o Cuiabá, às 16 horas, no Mineirão.

Fonte: Terra