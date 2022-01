Atlético-MG negocia a contratação do zagueiro uruguaio Godín

O início de ano no Atlético-MG está agitado no seu setor defensivo. Com as propostas de clubes da Itália e Rússia por Nathan Silva e Júnior Alonso, o Galo já trabalhar para fazer uma reposição na defesa atleticana. Por isso, o clube iniciou conversas com o zagueiro uruguaio Godín, atualmente no Cagliari, da Itália. A notícia foi veiculada inicialmente pela “Rádio Itatiaia” e confirmada pelo LANCE!.

Godín, de 35 anos, fez fama na Europa, mais precisamente no Atlético de Madrid, da Espanha, entre 2010 e 2019. O defensor jogou a Copa do Mundo pela Celeste Olímpica e é titular da Seleção Uruguaia.

O zagueiro deve vir por uma temporada para o Galo, devido à idade mais avançada.

por Valinor Conteúdo – Terra