Atlético-MG pode ser campeão na terça-feira, sem entrar em campo

O empate com o Palmeiras (2 a 2) adiou a chance de “jogo do título” para o Atlético-MG. Não será mais no domingo, contra o Fluminense, no Mineirão. A taça do Brasileirão pode chegar às mãos do Galo dias depois, até mesmo sem o time alvinegro estar em campo.

O Atlético lidera o campeonato com 75 pontos. O Flamengo, que também empatou nesta terça-feira (2 a 2 com o Grêmio) é o segundo, com 67. A conta mais simples, sem depender de resultados do Rubro-negro, é o Galo vencer o Fluminense e, depois, o Bahia, dia 2 de dezembro, uma quinta-feira, na Fonte Nova.

Com isso, o Alvinegro chegaria a 81 pontos. Mesmo que vença todos os jogos restantes, o Flamengo só poderia chegar a 79.

No entanto, a taça pode parar na sede do Atlético antes de o clube enfrentar o Bahia, dia 2. Se vencer o Fluminense e o Flamengo no máximo empatar com o Ceará, dois dias depois, o Galo será campeão. Somará 78 pontos. O rival carioca chegaria a 68, diferença de 10 pontos, com apenas nove ainda em disputa.

Fonte: GE