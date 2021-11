Atlético-MG vence a 6ª seguida e faz contas para ser campeão

A cada rodada do Campeonato Brasileiro, o título do líder Atlético-MG fica mais próximo. Na tarde desta terça-feira, a equipe venceu o time reserva do Athletico-PR, que foca na decisão da Copa Sul-Americana no próximo sábado, na Arena da Baixada. A partida ainda contou com cenas lamentáveis, em briga entre as duas torcidas pouco antes do início do segundo tempo.

Com a nova vitória, a sexta consecutiva na competição, o Atlético-MG segue com grande vantagem na liderança da tabela, com 71 pontos, a 11 do segundo colocado Flamengo, que ainda não jogou na rodada. Já o time paranaense estaciona nos 41 pontos, na 11ª colocação.

A próxima partida do Atlético-MG pelo Brasileirão será frente ao Juventude, que briga contra o rebaixamento, em Minas Gerais, às 19h (de Brasília) deste sábado. Já o Athletico-PR terá, no mesmo dia, a final da Copa Sul-Americana frente ao Red Bull Bragantino, em Montevideo, às 17h.

Fonte: Terra