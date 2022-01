Atlético-MG vence Desportivo Aliança pela estreia da Copinha

O Atlético-MG estreou bem na Copa São Paulo de 2022. Na noite deste domingo, a equipe enfrentou o Desportivo Aliança, do Alagoas, pela primeira rodada do grupo 4 e até saiu atrás, mas não demorou para se recuperar e espantar a zebra. 3 a 1 foi o placa final.

O jogo começou com susto para o Atlético-MG. Logo aos 12 minutos, o Desportivo Aliança abriu o marcador com Zanette, de cabeça, em vacilo da zaga do Galo. Porém, a zebra passeou por pouco tempo.

Aos 13, a equipe alvinegra conseguiu o empate com Guilherme Barros aproveitando cruzamento de Carlos Daniel para mandar às redes e deixar tudo igual. O gol da virada atleticana só veio no segundo tempo, aos 5, com Rubens. Não muito depois, aos 11, o mesmo Rubens deixou mais um, desta vez um golaço.

Com o resultado, o Galo vai a três pontos, na segunda colocação, empatado com o Linense, que assume a ponta por ter um saldo de gols maior. Já o Desportivo Aliança é agora o terceiro colocado, ainda sem pontuar.

Pela próxima rodada da Copinha, o Atlético-MG enfrentará o Andirá, ultimo colocado da chave, às 17h15 (de Brasília) da próxima quarta-feira. Já o Aliança enfrenta o Linense, também na quarta, mas às 15h.

