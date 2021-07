Atlético-MG vence Flamengo e acentua pressão em Rogério Ceni

Em jogo de gigantes e postulantes à taça, o Atlético-MG bateu um irreconhecível Flamengo com um ótimo segundo tempo. Após o intervalo, os mineiros construíram a vitória em apenas sete minutos e venceram por 2 a 1, com gols de Savarino, pela 10ª rodada do Brasileiro. Willian Arão descontou já no fim. O triunfo de peso desta quarta-feira fez o Atlético-MG dormir no G4, na quarta colocação, com 19 pontos – sete a mais em relação ao Flamengo, cujo técnico vê a pressão aumentar após a segunda derrota consecutiva.

Os primeiros minutos foram de trocação franca – embora não tenha ocorrido chances claras. Houve boas oportunidades dos dois lados, principalmente pelo dos mandantes, que exploraram um nervoso e vacilante Bruno Viana, autor de erros em profusão na saída de bola e substituído no intervalo. Diego Alves fez boas defesas, e Rodrigo Caio salvou os visitantes com boas intercepções na região fatal do campo. Depois da casa dos 25 minutos, o ritmo dos times caiu bruscamente e deixou a primeira parte da aguardada peleja irreconhecível.

Baile venezuelano em meio a ‘apagão’

Como já virou rotina, o Flamengo não “voltou” para o segundo tempo. E um enérgico Atlético, eficaz com três zagueiros, fez valer as valências de seu ataque. Aos cinco e aos sete: Savarino foi à rede em sequência ao escorar bolas em duas falhas de posicionamento da equipe carioca, que foi mal ao longo dos 90 minutos, mas que teve um grave “apagão” que custou caríssimo. No segundo gol, o lançado Mariano ganhou de Filipe Luís com tremenda facilidade na corrida e serviu o venezuelano com precisão.

Arranque de um lado, pressão do outro

Seguro atrás, o Atlético-MG passou o restante do segundo tempo bem guarnecido, sem ceder espaços significativos perto da área, e esboçou perigosas estocadas eventuais. Já o Flamengo teve uma atuação pífia sob todos os aspectos. A vitória ilustrou a superioridade dos mineiros, que chegam a três vitórias consecutivas e entram no pelotão de elite. Do outro lado, o Flamengo conhece a segunda derrota consecutiva e, até pelo rendimento, vê a pressão em cima de Rogério Ceni acentuar para a sequência.

E, de repente, emoção no fim…

Embora não tenha sido útil para o Fla voltar ao Rio com ponto na bagagem, Arão marcou de cabeça, a única forma que o time de Ceni chegava. Então, de repente, a emoção aumentou consideravelmente, mas Arrascaeta – em sua volta – desperdiçou a melhor chance dos cariocas, já nos acréscimos, cara a cara. Parou em linda defesa do salvador Everson.

Os próximos compromissos

Agora, o Atlético-MG terá o clássico mineiro na próxima rodada: visita o América-MG neste sábado, no Independência, às 19h. Já no domingo, às 18h15, o Flamengo volta ao Maracanã para enfrentar a Chapecoense.

Fonte: Lance