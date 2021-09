Atlético-MG vence Fortaleza por 2 a 0 e dispara na liderança

Neste domingo, o Atlético Mineiro ganhou do Fortaleza, fora de casa, por 2 a 0, pela 20ª rodada da Série A. Matías Zaracho e Junior Alonso marcaram os gols no Castelão.

Com o resultado, o time mineiro segue na liderança do Campeonato Brasileiro e soma 42 pontos, sete a mais do que o Palmeiras. Já o Fortaleza, que tem 33, ocupa a 4ª posição.

O Atlético volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Fluminense, às 19h00 (de Brasília), pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Já o Fortaleza enfrenta o São Paulo, em casa, às 21h30, pela mesma fase da competição.

Fonte: Terra