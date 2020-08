Atlético-MG vence o Flamengo na estreia de Domènec Torrent

Na estreia de Domènec Torrent, o Flamengo iniciou sua caminhada no Campeonato Brasileiro com o ‘pé esquerdo’. O Rubro-Negro recebeu o Atlético-MG, no Maracanã, e acabou derrotado por 1 a 0, na primeira rodada do Brasileirão. Aniversariante do dia, Filipe Luís foi infeliz e acabou marcando um gol contra que definiu a partida.

Sem somar pontos, a equipe de Domènec Torrent volta aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Atlético-GO, no estádio Olímpico, às 20h30, pela 2º rodada do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, às 19h15, o Atlético-MG recebe o Corinthians, no Mineirão.

Fonte: Terra