Ator da Globo fuma cigarro suspeito

As celebridades têm recorrido às lives do Instagram para passar o tempo durante este período de quarentena , como é o caso de Thiago Rodrigues . Na madrugada desta quinta-feira (2), o ator da Globo decidiu conversar com seus seguidores, mas em um momento do vídeo ele ascendeu um “cigarro suspeito” que chamou a atenção dos fãs.

Na gravação, o artista da Globo aparece bolando o cigarro em uma seda e depois fumando, e pareceu não se importar com as opiniões dos seguidores na rede social.

Em seguida, o ator convidou o colega de emissora Marcelo Antony para dividir a tela e começaram um bate-papo sobre descontraído e falaram sobre maconha . Antony disse que está morando em Portugal e que só tem saído de casa para ir ao mercado e correr. “No máximo, um policial pode me parar e perguntar onde estou indo. ‘Vou pegar um fuminho ali e já volto'”, brincou o ator da Globoi . Os dois foram chamados de “ídolos dos maconheiros” pelos fãs.

