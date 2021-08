Ator Eduardo Moscovis é internado às pressas com covid-19

Eduardo Moscovis, de 53 anos, está internado no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro, após ter sido diagnosticado com a covid-19. Após o teste positivo, o famoso procurou a unidade para fazer um acompanhamento.

A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que ainda revelou que o quadro de saúde do artista evolui bem.

Eduardo Moscovis é conhecido pelos seus diversos papéis de sucesso em novelas da Globo, como O Cravo e a Rosa e Alma Gêmea. Recentemente, o famoso encarnou o vilão da série Bom Dia, Verônica, produção própria da Netflix.

O ator também já iniciou as gravações da segunda temporada de El Presidente, da Amazon Prime Vídeo. A série trata de escândalos de corrupção no futebol. Para o trabalho, o artista tem investido em aulas de espanhol.

O elenco também conta com Maria Fernanda Cândido, que desde o filme italiano O Traidor, de 2019, tem se dedicado à carreira internacional. Polliana Aleixo (Em Família) e Leo Cidade (Cinderela Pop) viverão o casal na juventude.

Discreto quando o assunto é sua vida pessoal, Moscovis não esconde o seu descontentamento com o atual Governo brasileiro. Em junho, por exemplo, ele surgiu usando uma máscara com a frase “Fora, Bolsonaro”.

“Use BOM DIA BOA TARDE BOA NOITE. Use MÁSCARA. Use OBRIGADO , POR FAVOR , COM LICENÇA. Use MÁSCARA Acredite no Deus que você quiser mas faça a sua parte. Use MÁSCARA”, declarou ele, falando da importância do acessório nesse momento de pandemia.

Numa outra publicação, ele escreveu: “Por obra de um governo que flerta cada vez mais com a necropolítica e nos coloca entre os primeiros países com maior número de mortes no mundo, estamos impossibilitados, como muitos outros trabalhadores das artes e de outras tantas áreas, de exercer nosso ofício com o mínimo de segurança no nosso país”.

