Ator se nega a tomar vacina e Globo pode tirá-lo de novela

Segundo fontes da coluna do Léo Dias, Juliano Cazarré se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19. O ator está escalado para viver o peão Alcides no remake de Pantanal, papel que foi de Ângelo Antônio na versão original. No entanto, ele pode ser cortado da novela caso mantenha sua decisão devido às medidas de prevenção sanitária da Rede Globo.

As gravações estavam previstas para começar este mês, mas estão atrasadas. No início, as filmagens serão feitas no Rio de Janeiro e, depois, quando a pandemia já estiver mais controlada, em locações no Pantanal, como nas cidades de Aquidauana, Miranda e Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

A coluna procurou a Rede Globo, que emitiu a seguinte nota. “Nós não começamos a divulgar informações de Pantanal. É cedo, ainda temos uma novela das 21h [Um Lugar Ao Sol] para estrear antes”. Cazarré também foi procurado pessoalmente e através de sua assessoria de imprensa, mas não respondeu aos contatos da coluna.

Fonte: Metrópoles