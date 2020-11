Ator Tom Veiga, intérprete de Louro José, morre no Rio

O ator Tom Veiga, de 47 anos, o intérprete do papagaio Louro José, do programa Mais Você, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo, 1º, segundo informou a TV Globo.

A apresentadora se manifestou no Instagram após a morte do amigo e companheiro de trabalho. Ana Maria Braga lamentou e disse que “perdeu um filho” e ainda completou “o momento é de oração”.

Em janeiro deste ano, o ator se casou com Cybelle Hermínio Costa, no Rio de Janeiro. A união teve fim em outubro deste ano. Ele deixa uma filha do primeiro casamento com Alessandra Veiga.

Fonte: Terra