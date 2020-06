Atores perderão mordomias com volta de novelas da Globo

O retorno das gravações das novelas da Globo, previsto para 27 de julho, vai mexer com a rotina de trabalho de muitos dos atores da emissora. Isso porque o novo protocolo de segurança elaborado por causa do coronavírus colocará fim ao que muitos consideram mordomias de estrelas da casa. Algumas das regras surpreendem pelo fato de ainda existirem até pouco tempo atrás. Por exemplo: agora, será proibido que artistas se vistam com a ajuda de camareiros e figurinistas.

A partir de agora, os atores deverão chegar com o figurino de suas cenas já no corpo. O número de troca de roupas também diminuirá consideravelmente. Alguns deverão fazer a própria maquiagem em casos menos complexos. Outro fim de uma era para muitas estrelas é o veto ao uso indiscriminado de carrinhos elétricos pelos arredores dos estúdios. A orientação é que boa parte dos percursos seja feita a pé. O “carrinho de golfe” só deve ser usado em caso indispensáveis e sem aglomeração —o que já não era um problema, já que muitos famosos se recusavam a dividi-lo com iniciantes na carreira.

Um pedido especial da Globo é para que os atores levem a própria comida de casa, recorrendo à marmita. Curiosamente, alguns artistas chegavam a vender marmitas para os colegas na base da amizade há tempos. Neste caso específico, a orientação é que cada um leve a própria boia. Aglomerações nas áreas de convivência enquanto esperam início dos trabalhos também estarão proibidas. Atores terão de manter distância entre si nos bastidores. As áreas de cafezinho e chá estarão interditadas —ou seja: a fofoca será dificultada.

No estúdio, a equipe será reduzida. A princípio, apenas “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder” voltarão a ser gravadas em julho. A emissora planeja agora como será o retorno das gravações de “No Tempo do Imperador” e “Malhação”.

Fonte: UOL