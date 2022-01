Atriz Elizângela é internada em estado grave com covid-19

A atriz global Elizângela, de 67 anos, está internada em estado grave após ter contraído a covid-19, informou o jornal O Dia, do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 21.

De acordo com a reportagem, a atriz é antivacina e optou por não se imunizar contra a doença. Ela está sendo atendida em um centro especializado para pacientes com covid-19 em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio.

Nas redes sociais, Elizângela já havia manifestado seu descontentamento com relação à vacina. Ano passado, ela comparou a imunização com um “estupro”.

“Penetração forçada sem consentimento… É estupro”, escreveu na legenda de uma foto de seringa.

