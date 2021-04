Atriz sai de apartamento por não conseguir pagar condomínio

Sem contrato com a Globo, a atriz Suely Franco, de 81 anos, que atuou em mais de 30 novelas da emissora, não conseguiu pagar o condomínio do apartamento onde morava e teve que se mudar.

A intérprete de Marlene de “A Dona do Pedaço” (2019) revelou, em nota enviada à coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, que estava morando num apartamento localizado no bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro, porque tinha problemas no joelho, o que a fez sair de sua casa com escadas. Sem trabalhos, porém, ela não teve como sustentar o imóvel e voltou ao antigo endereço, Onde sofre com escadas.

No relato, ela explicou: “Tenho problemas no joelho e precisei sair da minha casa por conta das escadas. Aluguei um apartamento no Catete, porém tive de retornar ao antigo endereço por não conseguir pagar o condomínio. Apesar de ter participado de duas leituras online de um espetáculo contemplado pela Lei Aldir Blanc, estou me mantendo graças a algumas economias de uma vida dedicada à arte. Hoje estou isolada, já tomei a primeira dose da vacina e aguardo a segunda dose em maio, esperando dias melhores com a retomada das nossas atividades”.

Ela contou que o fechamento dos teatros, por conta da pandemia, dificultou a possibilidade de encontrar trabalho para bancar suas despesas.

“O teatro representa a minha vida, meu coração, meus pulmões. Sem ele, não há vida, fica tudo muito difícil. Eu sinto falta do público, dos aplausos e dos companheiros das coxias. Ficar sem subir num palco é a morte em vida. Eu não sou contratada de nenhuma emissora e dependo do teatro para meu sustento”, escreveu.

Fonte: Pipoca Moderna