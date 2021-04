ÁUDIO: Lançamento do Programa “Meu Bairro Melhor” em Penedo

Nesta quarta-feira, 07, a Prefeitura Municipal de Penedo lançou o programa “Meu Bairro Melhor”. A primeira localidade contemplada foi o bairro Senhor do Bonfim, conhecido popularmente como Oiteiro.

Várias autoridades estiveram presente no lançamento do programa como também a imprensa de uma forma geral.

A reportagem do portal de notícias OparaNews, através do repórter Valdi Fernando, esteve presente e conversou com algumas autoridades, como: os vereadores (Val da Banana, Billi Marques, Messias da Filó e Rodrigo Regueira); O secretário municipal de Serviços Públicos, Ivo Costa; O Secretário de Desenvolvimento Social, Rafael Ferreira e o empresário e ex-vereador Messias da Filó.

Confira abaixo as entrevistas.

