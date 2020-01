ÁUDIO: Requerimento para colocar refletores no Penedense foi feito por Cidoca

Nesta sexta-feira, 10, o programa esportivo Grande Rio Esporte entrevistou o ex-vereador e ex-deputado estadual Alcides Andrade Neto (Cidoca). Na oportunidade, Cidoca falou sobre a ordem de serviço que vai ser assinada pelo governador Renan Filho para a instalação de refletores no estádio Dr. Alfredo Leahy, campo do Sport Club Penedense como também destacou outros assuntos pertinentes a parte esportiva na cidade de Penedo.

Muitos não sabem mas Cidoca foi o “pai da criança” no que se refere aos refletores no Penedense. Quando era deputado estadual Cidoca apresentou um requerimento solicitando do governador a colocação de refletores no campo do Penedense e foi aprovado por unanimidade por seu colegas na ALE. Vale destacar também que na época Cidoca apresentou um projeto de lei, que foi aprovado pelos demais deputados, instituindo o Sport Club Penedense como Utilidade Pública.

Confira abaixo a entrevista:

por Redação