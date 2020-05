Áudio revela suposto esquema de Anitta e Léo Dias contra famosos; ouça

Neste domingo (24), começou a circular nas redes sociais um áudio de WhatsApp onde supostamente Anitta passava informações sobre outros famosos para uma outra pessoa, que muitos acreditam que seja o jornalista Léo Dias.

Na mensagem, Anitta teria contado fofocas sobre Pabllo Vittar, Preta Gil, Ivete Sangalo, Marília Mendonça, Claudia Leitte, Marina Ruy Barbosa, entre outros. As histórias relacionadas a estes famosos acabaram sendo publicadas no livro de Léo Dias, intitulado ‘Furacão Anitta’, porém ao que tudo indica, foram inventadas pela funkeira e passadas ao jornalista.

Isso porque, após o áudio vazar na web, Anitta foi até as redes sociais para falar do assunto e disse que estava se sentindo ameaçada pelo jornalista e que teria dito que iria contar os ‘podres’ dela caso ela não confirmasse a veracidade das informações publicadas por ele. A cantora disse que iria assumir as responsabilidades de seus atos, confirmando que teria passado informações ao fofoqueiro.

Após a repercussão do caso, Preta Gil decidiu se pronunciar e desmentiu as histórias envolvendo o nome dela, de Pabllo Vittar e Marília Mendonça. Preta disse estar assustada com a situação, uma vez que já tinha conversado com Anitta e a funkeira teria dito que não foi ela que passou informações para Léo Dias. Porém o áudio vazado prova o contrário.

A polêmica do áudio vazado onde dizia que Pabllo devia ’70 mil dólares’ para Anitta já tinha sido desmentida pelas artistas, por outros envolvidos no caso e até patrocinadores.

A página de fofocas no YouTube ‘WebTV Brasileira’, mostrou, além do suposto áudio de Anitta, prints de conversas divulgados pela funkeira em conversa com o jornalista e uma outra conversa indicando que teria sido Anitta que passou informações sobre o caso envolvendo a atriz Marina Ruy Barbosa e o ator José Loreto. Os apresentadores da página, Tati Martins e Marcelo Carlos, afirmaram que o esquema da cantora e o jornalista para ‘queimar’ famosos foi desmascarado com os materiais vazados.

Até o momento, além de Preta Gil, os outros famosos não comentaram a situação.

Ouça o áudio:

Vazou audio da Anitta explicando a treta com Pabllo, Preta Gil e Jojo 😱😱😱 pic.twitter.com/vnJgX4lPx7 — uma grande gostosa oficial (@paranabokov) May 25, 2020

Fonte: Notícias ao Minuto