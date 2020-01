ÁUDIO: Ronaldo Lopes fala sobre os refletores no campo do Penedense

Nesta quarta-feira, 08, os desportistas penedenses tiveram uma ótima notícia. O governador de Alagoas, Renan Filho, vem a Penedo no próximo sábado,11, para assinar a Ordem de Serviço para a instalação dos refletores no estádio de futebol Dr. Alfredo Leahy, campo do Sport Club Penedense.

Nossa reportagem, OparaNews, entrevistou o vice-prefeito Ronaldo Lopes, aliado político do governador. Na oportunidade RL falou sobre a instalação dos refletores no campo do Penedense e de outros assuntos pertinentes a visita do Renan Filho em Penedo.

Confira a entrevista abaixo:

por Redação