Nesta quinta-feira, 29, a Secretaria Municipal de Saúde de Penedo foi contemplada com cinco veículos novos para melhor atender a população penedense. Nossa reportagem, através do radialista Valdi Fernando, esteve presente na solenidade e conversou com o secretário de saúde do município, Guilherme Lopes, que além desse assunto tratou de outros, como: a reforma no prédio do antigo Semep e a vacinação em Penedo.

Confira abaixo a entrevista:

por Redação