Auditores e analistas da Receita Federal de Alagoas pedem exoneração dos cargos

Oito de 14 servidores da Receita Federal de Alagoas, entre auditores e analistas tributários, pediram exoneração de seus cargos, até o momento, como parte do movimento nacional pela valorização do órgão, após aprovação do orçamento de 2022 pelo Congresso Nacional. A informação foi confirmada ao g1 pelo delegado Reinaldo Alves Carlos de Almeida, nesta segunda-feira (27).

Na proposta aprovada pelo Congresso, apenas categorias da segurança, como as polícias Federal e Rodoviária Federal, terão aumento salarial. Em nota nacional divulgada para a imprensa, o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) informou que a entrega de cargos já teve a adesão de 738 auditores em postos de chefia , com 93% dos delegados (chefes de unidade) do país.

O delegado da Receita de Alagoas disse que as exonerações trarão reflexos.

“Na área de restituição, por exemplo, de processamento, de pedidos de restituição, será prejudicada. na área de arrecadação de grandes contribuintes, haverá prejuízos porque os trabalhos de acompanhamento deixarão de ser feitos. Na área de julgamento de processos também haverá prejuízos”, disse Reinaldo Alves.

Também existe a possibilidade de que haja reflexos na área aduaneira, ou seja, na fiscalização de entrada e saída de mercadorias em aeroportos, portos e fronteiras. O delegado informou que ainda não tem informações sobre a chegada de navios e aviões, mas que os prejuízos devem afetar apenas a fiscalização de cargas, com atraso na liberação.

Fonte: G1/AL