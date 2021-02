Aulas da rede estadual começam em 10 de março em formato remoto

O ano letivo 2021 vai começar em 10 de março em formato remoto na rede estadual de ensino. O anúncio foi feito em portaria publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26).

De acordo com a Portaria 3019/2021, artigo 2º, fica estabelecido, inicialmente, o modelo organizacional de ensino remoto, podendo, gradativamente, avançar para o ensino híbrido e presencial, caso o cenário da COVID-19 em Alagoas apresente um diagnóstico favorável, baseado nas avaliações das autoridades sanitárias. No ensino remoto, as atividades podem ser realizadas com ou sem a mediação tecnológica, com a entrega de conteúdo impresso para os estudantes sem acesso a internet.

O centenário de Paulo Freire, Patrono da Educação Brasileira (título estabelecido pela Lei 12.612 de abril de 2012), será o tema norteador do ano letivo 2021. As atividades acontecerão por meio de laboratórios de aprendizagem – onde os professores trabalham de forma interdisciplinar, integrando várias disciplinas – e roteiros de estudos – com instruções para o trabalho quinzenal dos estudantes – para as turmas do 1º ano do ensino fundamental até a 2ª série do ensino médio. Já as turmas da 3ª série do ensino médio participarão do Foca no Enem, onde terão apoio para se prepararem para a edição 2021 do exame de acesso ao Ensino Superior.

Calendário – As escolas cumprirão um calendário de 200 dias letivos e, nos dias 05, 08 e 09 de março será realizada jornada pedagógica, onde os professores farão seu planejamento interno.

Vale ressaltar ainda que a organização da oferta da Educação Básica na rede estadual se dará na perspectiva do Ciclo Emergencial Continuum Curricular, onde serão trabalhadas as aprendizagens não alcançadas em 2020.

O secretário executivo de Estado da Educação, José Márcio de Oliveira, falou sobre a portaria e das expectativas para o ano letivo 2021. “Entendemos que este modelo remoto, é no momento, o mais prudente para toda a comunidade escolar. Neste primeiro momento, as escolas farão um acolhimento, ainda que à distância, de seus professores e estudantes, sempre buscando escutar as contribuições que cada um pode dar para a construção desse ano letivo. Além disso, ano passado, ouvimos os professores e também estudantes e, a partir desta devolutiva, buscaremos aprimorar essa metodologia para 2021, tendo inclusive um calendário permanente de formações. A ideia é caminharmos juntos no intuito de oferecermos uma educação de qualidade para a população alagoana e minimizando os eventuais prejuízos”, destaca.

Fonte: Agência Alagoas