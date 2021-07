Aulas presenciais da Semed Penedo serão retomadas de forma gradual

A retomada das aulas presenciais do ano letivo 2021 para estudantes das escolas da Prefeitura de Penedo acontecerá de forma gradual e com mais investimentos nas unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O retorno ao ambiente escolar ocorre a partir de 13 de setembro, a princípio para o pessoal da Educação para Jovens e Adultos (EJA) e alunos e alunas do 5º e do 9º ano.

Ao todo, serão 1.554 estudantes voltando ao dia a dia nas escolas, com algumas restrições relacionadas ao coronavírus.

Como a pandemia de Covid-19 ainda exige medidas preventivas, as salas serão ocupadas apenas até 50% de sua capacidade. Enquanto metade dos estudantes estará diante do professor, a outra parte poderá acompanhar on-line.

E para que toda a turma tenha acesso aos conteúdos, de forma simultânea, 100 notebooks foram adquiridos para uso do docente na sala e também para atender as necessidades da gestão de algumas escolas, informa Cíntya Alves, gestora da Semed .

Ela acrescenta que todas as unidades da rede municipal têm Internet, suporte que assegura a transmissão das aulas, em tempo real. Para os estudantes desprovidos do serviço em casa, a Semed disponibiliza as atividades impressas e abre as portas das escolas dotadas de laboratório de informática.

Ainda segundo Cíntya Alves, o planejamento está sendo apresentado aos gestores das unidades de ensino durante reuniões, encontros que debatem os novos desafios da Semed Penedo, entre eles o uso compartilhado dos laboratórios que também ganharam novos computadores, inclusive para alunos e alunas desprovidos de Internet matriculados em unidade de ensino sem computador e situada próxima daquela que dispõe do laboratório.

por Fernando Vinícius – Decom PMP