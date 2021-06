Auxílio emergencial pode ser estendido por 2 ou 3 meses

A fim de evitar as pressões ocasionadas com o fim do auxílio emergencial , em julho, O Ministério da Economia estuda a extensão do programa como forma de transição para o Bolsa Família.

Desde o ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes , menciona uma “aterrissagem suave” para aqueles que perderão o benefício.

Segundo Gustavo Uribe, da CNN Brasil, a ideia discutida pelos ministérios da Economia e da Cidadania é prorrogar o benefício emergencial por mais dois ou três meses , até que uma maior parcela da população adulta seja imunizada contra o coronavírus.

A possibilidade é vista com bons olhos por membros do Centrão, aliados ao presidente Jair Bolsonaro. O grupo atribui a manutenção do benefício como a única forma de Bolsonaro conseguir a reeleição.

Além disso, após o fim das parcelas emergenciais, O Bolsa Família aumentaria o valor . O benefício, que hoje paga R$ 190, teria um acréscimo de R$ 70 reais.

Fonte: IG