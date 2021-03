Avião cai e mata piloto carbonizado após pegar fogo

Um piloto realizava lançamento de defensivos agrícolas com um monomotor em uma lavoura quando foi vítima de um acidente e morreu no último sábado (27). Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu próxima da rodovia GO-70 em Iberaí na região central de Goiás.

Ainda de acordo com a corporação, a equipe dos Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. No entanto, ao chegar ao local o piloto já tinha sido consumido pelas chamas.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáruticos (Cenipa) foi acionado e ficará responsável por identificar as causas do acidente, conforme apuração do G1.

Fonte: ISTOÉ