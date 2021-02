Avião com 2 milhões de doses chega a São Paulo

Um avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca chegou ao Brasil no início da manhã desta terça-feira (23). A aeronave posou no Aeroporto de Guarulhos e, após passar por trâmites alfandegários, seguirá para o Rio de Janeiro, onde as doses serão entregues à Fiocruz.

Na Fiocruz, as vacinas vão passar por conferência de temperatura e integridade da carga, receberão etiquetas com informações em português e terão amostras encaminhadas para análise de protocolo e liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde.

O processo acontecerá ao longo do dia e a previsão é de que as doses estejam prontas ainda na madrugada desta quarta-feira (24) para serem incorporadas ao Plano Nacional de Imunização.

O G1 perguntou ao Ministério da Saúde, na manhã desta terça-feira (23), quando será feita a distribuição das doses e quantas cada estado receberá, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

O Instituto Butantan, em São Paulo, também comunicou que vai entregar outros 3,4 milhões de doses da CoronaVac esta semana.

A expectativa inicial era a de fazer oito remessas diárias de 426 mil. Entretanto, segundo Dimas Covas, diretor do Instituto, já nesta terça serão entregues 1,2 milhão de doses.

No sábado, há a previsão de entrega de mais dois lotes do IFA (ingrediente farmacêutico ativo). Com isso, a expectativa é que a Fiocruz produza mais 2 milhões de doses.

