Avião monomotor cai em Santa Catarina

Uma câmera de segurança de uma casa flagrou o momento em que um avião monomotor caiu no Centro de Guabiruba (SC) neste sábado (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam na aeronave ficaram feridas: o piloto, de 35 anos, e o aluno, de 33. As informações são do portal NSC Total.

Segundo a corporação, as vítimas foram levadas ao hospital Azambuja com suspeita de hemorragia e ferimentos pelo corpo. Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver uma mulher passando pelo local do acidente segundos antes do avião cair.

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave é do modelo Kolb Flyer, prefixo PU-OOO, foi fabricada em 2009, tem capacidade para até 598 quilos e comporta um comandante e um passageiro. Por ser uma aeronave experimental não possui caixa-preta. O modelo está com a documentação em dia. O acidente está sendo investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

