Ávine Vinny é preso após briga com a ex

Ávine Vinny, cantor do hit Coração Cachorro, foi preso na noite desta segunda-feira (13) após discutir por telefone com sua ex-mulher, Laís Holanda. A prisão do cantor aconteceu em Fortaleza, no Ceará. A informação foi confirmada pela assessoria do artista.

A equipe do músico alegou ao site G1 Ceará que ele foi levado para a Delegacia da Mulher após uma “discussão verbal”. Até o momento, Ávine Vinny não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais.

A prisão foi antecipada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, na noite de segunda-feira (13). Segundo o jornalista, Laís Holanda passou a impedir que o cantor se encontrasse com a filha do casal, o que seria o motivo de diversas discussões entre os dois.

Em uma das brigas, Ávine teria ameaçado a ex, o que a fez procurar a Delegacia da Mulher para registrar um boletim de ocorrência. Na presença de policiais, ela voltou a ligar para o músico, que fez novas ameaças. O cantor foi surpreendido ao ser preso, pois não sabia que a chamada era acompanhada pelas autoridades.

No Twitter, internautas reagiram ao caso. “Eu dizendo para todo mundo que o Ávine Vinny fez o melhor o show, e agora ele sendo preso por ameaçar a esposa de morte”, lamentou o usuário Barbudinho.

“O que vai acontecer com Ávine Vinny após ser preso por ameaçar a ex-mulher? A mesma coisa que aconteceu com DJ Ivis, simples assim”, opinou o internauta chamado Eduardo.

Fonte: Notícias da TV