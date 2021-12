Azulão já tem 11 jogadores confirmados para 2022

O CSA agora tem 11 nomes confirmados para a temporada de 2022. Após a confirmação da permanência do meia Gabriel nesta segunda-feira (13), o time azulino já está se preparando para as competições estaduais e nacionais.

A formação azulina tem novamente a influência do técnico Mozart, que também renovou seu contrato com o clube alagoano.

O meia Gabriel, de 31 anos, foi a última confirmação oficial do Azulão. Chegou em 2020, já disputou 69 partidas e emplacou seis gols. Neste ano, foi um dos destaques da equipe na arrancada da Série B, chegou até a ser capitão da equipe durante algumas partidas.

Ao programa ‘Bola Quente’, da rádio Gazeta, Omar Coelho, mais novo presidente do Azulão, falou que a chegada do zagueiro Denilson, que defendia o Paysandu, foi confirmada. Porém, a divulgação oficial só será feita após a assinatura do contrato pelo jogador.

Sobre o zagueiro, Omar disse: “É um zagueiro que estava no Paysandu, o professor Mozart conhece muito bem e vai formar uma boa dupla na zaga.” E ainda falou sobre um dos principais nomes da zaga azulina: Lucão.

“Não temos a palavra final do Lucão, fizemos a proposta e não recebemos retorno. Ele tem propostas para o exterior, mas tem uma proposta boa para ficar no CSA”.

Os reforços do Azulão até agora são:

O volante Geovane; o goleiro Igor Gabriel, da base azulina; os zagueiros Lucas Dias e Tito; os meias Didira, Zé do Carmo e Bruno Mota; os atacantes Clayton e Wallace; e o lateral-esquerdo Ernandes.

O goleiro Thiago Rodrigues não renovou com o time alagoano por divergências na negociação salarial.

por Raphael Alves – Gazetaweb