Babu Santana é diagnosticado com diabetes

Babu Santana recebeu o resultado dos exames aos quais de submeteu em um hospital da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O ator, nesta segunda-feira (22), informou os fãs de que está com diabetes.

“Estou me cuidando. Estou bem. O susto veio para me alertar de que preciso cuidar mais de mim. Meu quadro não é Covid-19, estou com diabetes e agora quero estudar, entender sobre o assunto. Estou confiante e otimista para ter uma vida mais saudável e tranquila agora”, disse.

Em seguida, Babu agradeceu ao carinho do público e tranquilizou todos que estavam preocupados:

“Paizão está bem e dias melhores virão para todos nós”, completou.

O colega de reality, Victor Hugo, afirmou a necessidade de cuidar da saúde.

“Babuzão, sempre é tempo de cuidar da nossa saúde! Boa recuperação. Eu já tô aqui na luta cuidando da minha tbm.”

A cantora Alcione desejou:

“Força Babu sempre Deus está contigo.”

Fonte: O Fuxico