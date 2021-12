Bahia confirma primeira morte por influenza H3N2

A Bahia notificou na noite desta quarta-feira a primeira morte no estado por H3N2, cepa de influenza A responsável pelo recente surto de gripe no país. A informação foi confirmada ao GLOBO pela Secretária estadual da Saúde, que recebeu a informação da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep). A vítima é uma mulher de 80 anos, residente de Salvador, que não estava vacinada contra influenza.

De acordo com o último balanço da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, até ontem foram notificados 93 casos de Síndrome Gripal (SG) no estado com resultado positivo para Influenza A H3N2. Destes, 15 evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e necessitaram hospitalização.

Segundo o alerta emitido pela Vigilância Epidemiológica Estadual, as equipes de saúde devem estar atentas para a necessidade de intensificação das ações de vigilância dos casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Há recomendação também para a intensificação vacinal nos municípios que dispõem de estoque, com oferta da vacina influenza para os grupos prioritários não vacinados durante a campanha de 2021. Atualmente, apenas o percentual de vacinação para influenza na Bahia é de 69%.

por Giulia Vidale – O Globo