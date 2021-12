Bahia perde para o Fortaleza e é rebaixado para a Série B

Não teve jeito, o Bahia está rebaixado pela quarta vez em sua história para a Série B. Na noite desta quinta-feira, a equipe até mostrou empenho em partida contra o Fortaleza. Em uma Arena Castelão lotada, abriu o placar, porém, sofreu a virada na segunda etapa. Todos os três gols do jogo foram marcados em cobranças de pênalti.

Para permanecer na primeira divisão, a equipe baiana precisaria pontuar e torcer para um tropeço do Juventude frente ao Corinthians, mas nem um nem outro aconteceu. Assim, a equipe termina o campeonato na 18ª posição, com 43 pontos. Já o Fortaleza, em temporada memorável, consegue terminar no quarto posto, dentro do G4, com 58.

Fonte: Terra