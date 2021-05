Bahia vence Ceará e é campeão da Copa do Nordeste

O Bahia é campeão da Copa do Nordeste pela quarta vez! Foi com emoção! Depois de fazer 2 a 0 no tempo regulamentar (Rodriguinho e Gilberto marcaram os gols), viu Jael fazer o do Ceará e levar o jogo para os pênaltis. Nas cobranças, Conti converteu a última e garantiu o título para o Tricolor Baiano!

PRIMEIRO TEMPO

Os primeiros 45 minutos foram equilibrados no Castelão. Os donos da casa até começaram melhor, mas os visitantes colocaram fogo no fim do primeiro tempo, obrigando Richard a operar milagres em duas defesas cara a cara com Thaciano e outra num chute cruzado de Rodriguinho. O Ceará teve presença constante no ataque com Vina, arriscou chutes de fora da área com Mendoza e apostou ainda na velocidade de Bruno Pacheco para tentar o gol.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa começou mais burocrática. Enquanto o Ceará ficou mais acuado na defesa, sem conseguir avançar, o Bahia foi crescendo, até que abriu o placar de pênalti, com Rodriguinho, após análise do VAR num desvio da bola na mão de Luiz Otávio dentro da área. E ficou melhor quando o contra-ataque do Bahia foi mortal. Rodriguinho para Gilberto, que chutou e fez o segundo. Até que aos 38, Marlon cruzou na cabeça de Jael, que fez o primeiro do Vovô na decisão. O resultado levou o jogo para os pênaltis.

FIM DA INVENCIBILIDADE DO VOZÃO

Com a vitória do Bahia no tempo regulamentar, caiu a invencibilidade do Ceará que já durava 23 jogos na Copa do Nordeste.

