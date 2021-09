Bairros e povoados de Penedo recebem investimentos em iluminação pública

Ruas e logradouros públicos de Penedo iluminados com lâmpadas de LED são a parte mais visível dos investimentos em eficiência energética realizados durante a gestão Crescendo Com Seu Povo.

Por meio da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE), o governo do Prefeito Ronaldo Lopes melhora o serviço que ganhou mais celeridade desde que passou a funcionar de forma autônoma, desvinculado da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

A solução administrativa gera resultados relevantes, a exemplo dos 685 serviços realizados na zona rural de Penedo somente no período entre 20 de agosto e 24 de setembro.

Na cidade, a manutenção da rede pública atende prioritariamente a demanda da população. Para facilitar o acesso, a SIPE disponibiliza o número (82) 98898-7234, exclusivo para uso por meio do aplicativo Whatsapp.

Os avanços que atendem tanto moradores da cidade quanto o homem e a mulher do campo também são reflexos do plano de governo do Prefeito Ronaldo Lopes. O gestor promove ações que asseguram melhorias para a população.

por Fernando Vinícius – Decom PMP