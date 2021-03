Balanço Geral estreia nesta segunda, 22, na web rádio e no Facebook do OparaNews

Estreia nesta segunda-feira, 22, das 12h às 13h, o Programa Balanço Geral na Web Rádio e no Facebook do OparaNews.

O programa abordará noticias de Penedo, Alagoas e do Brasil no âmbito jornalístico e também esportivo.

O âncora do programa será o radialista Valdi Fernando Costa e terá as participações de Walder Lima e Walberth Lima, destacando o esporte local e nacional.

“Estamos voltando com o programa Balanço Geral na web rádio e facebook do OparaNews para dá mais uma opção de jornalismo aos ouvintes. Esperamos contar com a audiência de todos”, disse Valdi Fernando.

Lembrando que o programa será exibido todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 12h às 13h. Os ouvintes que queiram participar ao vivo, é só entrar em contato através do telefone (82) 9 9974-0704.

Link para ouvir:

https://webradiooparanews.com/

https://www.radios.com.br/aovivo/opara-news/27871

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rb.radiosafrancisco

Link para assistir:

https://www.facebook.com/oparanewspenedo

por Redação