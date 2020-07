Balsas que fazem a travessia Penedo- Neópolis voltam a funcionar

As balsas que fazem o percurso Penedo-Neópolis que estavam paradas por conta da Pandemia do novo Coronavírus retornaram nesta terça-feira (21), suas atividades.

Com o horário de funcionamento alterado, prestando o serviço de transporte de veículos no Rio São Francisco das 06 ás 19h30, as balsas retornaram após mais de 100 dias paradas.

O retorno das balsas havia sido anunciado pelo Secretário Municipal de Saúde, Marcos Beltrão , em entrevista a rádio Penedo FM na última sexta-feira (17).

Medidas

De acordo com o membro do Comitê de Gerenciamento de Crise, Maciel Oliveira, além da redução do horário de funcionamento das balsas por conta da pandemia, outras medidas devem ser seguida por parte dos prestadores do serviço e clientes, para evitar a proliferação do novo coronavírus

Entre as medidas adotadas está a obrigação do uso de máscaras dentro da balsa, por parte de todos passageiros, motoristas e tripulantes.

Além disso está sendo obrigatório, a permanência dos passageiros dentro de seus veículos durante a travessia, sendo proibida a circulação de pessoas dentro embarcação.

Outra medida adotada é a obrigação por parte da empresa que presta o serviço de transporte por meio das balsas, a disponibilizar álcool em gel para os passageiros.

Procedimentos

De acordo com Maciel Oliveira, ao chegar em Penedo, os passageiros devem antes de sair da rampa que da acesso a cidade, passar primeiro pelas barreira sanitária, localizada no porto.

Lá os profissionais presentes atestarão a temperatura dos passageiros, para verificar um possível estado febril, um dos indicativos de que a pessoa pode estar com Covid-19.

“Todos devem realizar esse procedimento padrão antes de liberar a entrada na cidade. É importante destacar que apesar da flexibilização, o ideal é que só saia de casa quando realmente precisar”

por Thiago Sobral – Decom (PMP)