Barça traça planos e argumentos para volta dos torcedores

Apesar da dificuldade, o Barcelona insiste na possibilidade de ter torcida no Camp Nou na partida diante o Atlético de Madrid, no próximo dia 30 de junho. A argumentação principal é de que se as pessoas já podem ir em bares e restaurantes em grupos de mais de 15 pessoas, sendo muitos estabelecimentos fechados, também há como garantir um mínimo de torcedores nos estádios.

O governo espanhol decretou no último sábado o fim do estado de alarme no país. Com isso, a intenção culé, que tem o apoio de Javier Tebas, presidente da LaLiga, ganhar mais força, mas é oposta ao pensamento do primeiro-ministro, Pedro Sánchez e a presidente do Conselho Superior de Esportes, Irene Lozano.

O Barça também já pensa em soluções para evitar aglomerações na entrada e saída do Camp Nou caso a ida dos fãs seja permitida. Através do celular, as pessoas ganhariam horários fixos para chegar em seus setores e deixarem as arena.

Fonte: LANCE!