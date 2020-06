Barcelona goleia Mallorca e abre vantagem na liderança

Após mais de três meses sem disputar uma partida oficial, o Barcelona voltou a campo neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo jogando fora de casa, os catalães venceram o Mallorca por 4 a 0 e ampliaram sua vantagem na liderança da competição, chegando a 61 pontos, cinco a mais que o vice-líder Real Madrid, que enfrenta o Eibar no domingo. Já os mandantes, com a derrota, seguem na 18ª colocação com 25 pontos.

O Barcelona mostrou a que veio desde o começo e saiu na frente logo aos dois minutos. Jordi Alba recebeu na esquerda e cruzou para Vidal, que cabeceou entre os zagueiros e anotou o primeiro da partida.

Os catalães ampliaram aos 37 minutos, com Braithwaite. Depois de uma sobra de bola na área do Mallorca, Messi desviou de cabeça para o atacante, que acertou um forte chute sem chances de defesa para o goleiro do time da casa.

No segundo tempo, o Barça continuou dominando passou a administrar o jogo, criando mais algumas chances para aumentar a vantagem construída na etapa inicial.

A equipe marcou o terceiro aos 40 minutos, com outra assistência de Messi. O argentino recebeu no lado esquerdo e lançou Jordi Alba em profundidade. O lateral avançou com liberdade e bateu tirando do goleiro, marcando o terceiro dos catalães.

Após ter dado duas assistências, Messi ainda teve tempo de deixar o seu. Aos 48, o atacante recebeu de Suárez, cortou para a perna direita e finalizou no alto para dar números finais à goleada da equipe.

Fonte: Terra