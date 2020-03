Barcelona prepara a saída de 8 jogadores, diz jornal

Oito jogadores devem ser negociados pelo Barcelona na próxima janela de transferências, segundo o jornal Sport. De olho nos reflexos da paralisação nas competições em razão da pandemia de coronavírus (covid-19), o clube precisará agir para se reforçar e vê nas negociações a chance de unir verba. Os principais alvos são Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Neymar, do PSG. Mas para contratar ambos, o time de Quique Setién precisará de dinheiro e não poderá sofrer com os reflexos de uma crise que se avizinha.

O primeiro do “pacote” de saídas é Arturo Vidal. Longe do time ideal e com contrato até 2021, uma nova oportunidade soa positiva para ambas as partes. A ideia inicial é envolver o chileno na negociação por Martínez, o mandando junto a Nélson Semedo para a Inter de Milão. Dois brasileiros estão no grupo. O primeiro é o goleiro Neto, que chegou egresso do Valencia em junho de 2019. Ainda que tenha pouco tempo de clube, o plano da direção, segundo a publicação espanhola, já era acertar a transferência dele em um curto espaço de tempo. O segundo é Philipe Coutinho. Emprestado ao Bayern de Munique, ele não deve permanecer por lá ao fim do vínculo e está na mira do Chelsea. Com ele o clube de Messi e companhia espera levantar uma quantia interessante. Griezmann também está na lista dos “negociáveis”. Ainda que tenha feito gols importantes e esteja presente no time ideal atualmente, o francês não é visto como prioridade no elenco e poderia abrir espaço para as chegadas de Neymar ou do próprio Lautaro Martínez. Rakitic também já não goza do mesmo prestígio no grupo. O croata está na mira do Sevilla e também não terá negociação dificultada. Pelo contrário, o Barça espera completar acordo para investir em outras posições. Além disso, a exemplo de Vidal, ele tem contrato próximo do fim e o clube não quer arriscar a saída de graça por meio de um pré-contrato.

O zagueiro Umtiti, o atacante Braithwaite e o lateral Junior Firpo completam a relação dos jogadores que terão saída facilitada do Camp Nou. Ainda segundo o Sport, o Barça pretende a chegada de dois atacantes, um meio-campista, um zagueiro e um lateral esquerdo.

Fonte: UOL