A decisão foi tomada nesta quarta-feira (23) pelo governador Renan Filho (MDB), após ouvir os secretários de Saúde, Alexandre Ayres, do Gabinete Civil, Fábio Farias, e assessores técnicos . A partir desta quinta-feira(24) bares e restaurantes vão fechar mais cedo em Alagoas.

Com o novo decreto, a venda de bebidas só pode ser realizada em quaisquer estabelecimentos até a meia-noite. Este será o mesmo horário para o atendimento nos restaurantes.

O objetivo do governo, ao estabelecer o novo horário, é conter o aumento de casos do novo coronavírus, principalmente entre as pessoas na faixa de 20 a 29 anos. É nesta faixa que tem sido registradas as maiores altas de Covid-19 nas últimas semanas.

O aumento de casos é atribuído principalmente a aglomeração em locais como bares e restaurantes, onde as pessoas não usam máscaras e normalmente ficam muito próximas.

Embora os mais jovens tenham maior resistência ao vírus, a maior preocupação das autoridades de saúde é q eles podem contaminar os idosos ou pessoas com comorbidades ao retornarem para suas casas.

O decreto sairá em edição extra do Diário Oficial do Estado e também autoriza a realização de réveillons com até 300 pessoas e encerramento no máximo à 3h da manhã, além de eventos ao ar livre com o mesmo público.

Música ao vivo e shows ficam proibidos em locais fechados. Nas festas de virada de ano, a música ao vivo será autorizada.

O decreto também autoriza o retorno às aulas nas redes pública e privada a partir de 21 de janeiro. As escolas terão autonomia para definir seus calendários, desde que as aulas comecem a partir da data estabelecida.

O governo decidiu estabelecer o limite para funcionamento de bares e restaurantes depois de ouvir representantes do setor. As medidas foram alinhadas com a diretoria da Abrasel. Existia o temor, entre os empresários, de um fechamento desses estabelecimentos, medida que não está totalmente descartada.

No próximo dia 10, os representantes do setor de bares e restaurantes voltam a se reunir com o governo para uma avaliação dos resultados das novas medidas. A partir daí as regras podem ser endurecidas, mantidas ou até relaxadas. A conferir.

