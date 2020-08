Barreiras sanitárias são encerradas em Penedo

Após 4 meses de trabalho, as barreiras sanitárias montadas nos acessos a Penedo, para controle da entrada de pessoas no município foram encerradas na noite desta sexta-feira (31).

O encerramento das barreiras sanitárias, que funcionavam durante 24h, faz parte do processo da flexibilização do isolamento social, após Penedo e todo interior do Estado de Alagoas passar para a denominada fase laranja.

A progressão ocorreu após novo decreto do Governo do Estado, encerrando assim a primeira fase de combate ao Covid-19, seguindo para isso critérios técnicos sobre o comportamento da pandemia em Alagoas.

As barreiras sanitárias foram instaladas em três pontos da cidade: Porto das Lanchas, em frente ao Complexo Educacional e Esportivo Alcides Andrade (antigo Sesi), e em frente a estrada de acesso ao Povoado Capela, contemplando assim todas as entradas para a cidade.

De acordo com o coordenador das barreiras sanitárias e membro do Comitê de Gerenciamento de Crise, Maciel Oliveira, o controle dos acessos ao município desempenhou um papel importante para evitar o avanço da pandemia em Penedo.

Números de abordagens

Com a instalação das barreiras sanitárias, milhares de pessoas não foram autorizadas a entrar, de acordo com as regras do decreto emergencial, e assim tiveram que retornar para seus locais de origem, minimizando a circulação do vírus em Penedo, já que grandes aglomerações foram evitadas.

Durante os quatro meses de atuação das barreiras sanitárias, cerca de 38 mil pessoas não foram autorizadas a entrarem em Penedo por não se enquadrarem no decreto municipal.

“ Por dia passavam pelas barreiras sanitárias mais de 5 mil pessoas, 80% eram residentes no município. Hoje sabemos em quais veículos as pessoas viam e se permaneciam na cidade, quais são os trabalhadores, profissionais da saúde, se vão para serviços essenciais e assim por diante”, explicou Maciel Oliveira.

Prefeito Marcius Beltrão

Pelas redes sociais o Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, agradeceu a toda a equipe que durante o período de vigência trabalhou nas barreiras sanitárias, profissionais de saúde, agentes da SMTT (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito), agentes da Guarda Patrimonial, entre outros integrantes.

O Prefeito destacou que o encerramento das barreiras faz parte do processo de flexibilização iniciado por decreto estadual, que também determinou a volta do transporte interestadual de passageiros.

“As três barreiras sanitárias contribuíram muito para conter o avanço do Coronavírus, durante os quatro meses de atuação nas três entradas da cidade. Quero agradecer imensamente aos profissionais que atuaram nestas frentes e que também se doaram em prol do penedense”, destacou.

por Thiago Sobral- Jornalista Decom (PMP)