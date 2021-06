Base de apoio ao Prefeito Ronaldo Lopes é ampliada na Câmara de Vereadores

O bloco parlamentar de apoio ao Prefeito Ronaldo Lopes ganhou a adesão de mais dois vereadores penedenses. A bancada que já tem ampla maioria entre os 15 representantes do povo no Poder Legislativo Municipal passa a ser composta por 13 integrantes.

A base governista ganhou a adesão dos vereadores Roberto da Farmácia (Paulo Roberto Ferreira) e Sargento Marival (Marival Oliveira), ambos eleitos pelo Partido Progressista (PP).

Os mais novos integrantes da situação participaram de reunião com o Prefeito Ronaldo Lopes ontem (quinta-feira, 17), logo após a sessão da Câmara Municipal de Penedo que mantém os trabalhos no plenário por meio de videoconferência devido a pandemia de Covid.

O encontro foi realizado para tratar da concessão dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto por meio de concessão, assunto debatido na manhã de ontem por Ronaldo Lopes com servidores do SAAE Penedo.

Além de Roberto da Farmácia e do Sargento Marival, também participaram da reunião os edis Messias da Filó (Manoel Messias Lima/líder do governo na casa legislativa), Marcelo Pereira, Dr. Epson Costa, Raquel Tavares, Derivan Thomaz, Bili Marques (Josué da Silva Marques), Irmão João (João Ferreira da Silva) e o presidente da Câmara Municipal de Penedo, Júnior do Tó (Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior).

O parlamentar Val da Banana (Clodoval Sacramento Santos) também integra o bloco de situação, mas não acompanhou a reunião, assim como os vereadores Cidoca (Alcides de Andrade Neto) e Rodrigo Regueira.

por Fernando Vinícius – Decom PMP